Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında zafer Barcelona'nın...

G Grubu'nda oynanan mücadelede Barcelona deplasmanda Juventus'a konuk oldu. Barcelona, 14. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı. Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Öte yandan İtalyan ekibinde Alvaro Morata'nın attığı 3 gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Mücadelenin 90. dakikasında Antu Fati, Bernardeschi'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren ve Devler Ligi'nde 117. golüne imza atan Messi, gecenin de sonucunu ilan etti: 0-2.

Juventus'ta koronavirüs testi üçüncü kez pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından 2'de 2 yapan Barcelona 6 puana yükseldi, Juventus ise 3 puanda kaldı. Grupta oynanan diğer maçta Ferencvaros ile Dinamo Kiev 2-2 berabere kaldı.