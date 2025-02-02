Justin Bieber'ın üzgün görüntüsü hayranlarını endişelendirdi

Daily Mail'e konuşan kaynak; "Justin son birkaç yıldır mücadele ediyor ve bunun önemli bir kısmı bazı kamusal durumlarda bulunma endişesinden kaynaklanıyor. Çok sayıda insanın bulunduğu mekânlarda bulunma konusunda derin bir korku geliştirmiş ve büyük kalabalıklara dair derin bir endişesi var. Bir süredir turneye çıkmamasının nedenlerinden biri de bu" dedi.