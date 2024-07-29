Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı
Dünyaca ünlü Şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından Türkiye'deki bir kınada dansıyla dikkat çeken çocuğu paylaştı
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Birkaç ay önce eşi Hailey Bieber ile çocuk beklediklerini duyuran 30 yaşındaki şarkıcı Justin Bieber, son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
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Justin Bieber, sosyal medya hesabında Osmaniye'de bir kınada dans ederken videosu çekilmiş çocuğun videosunu Key Glock'un mixli şarkısıyla paylaştı.
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Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, özellikle Türk hayranları tarafından oldukça dikkat çekti.
Fotoğraflar: DepoPhoto, Avalon, Instagram, Shutterstock