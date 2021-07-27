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Justin Bieber'dan eşi Hailey Baldwin'in yırtmacına önlem - Magazin haberleri

Justin Bieber'dan eşinin yırtmaçına önlem!

2018'de dünyaevine giren Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti, önceki akşam Batı Hollywood'daydı. Korumacı tavırlarıyla dikkat çeken Bieber'ın eşinin elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştığı görüldü

27.07.2021 - 14:48 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Gösteri dünyasının ünlü çifti Justin Bieber ile Hailey Baldwin, önceki akşam Batı Hollywood'da objektiflere yansıdı. İkili, ünlü şarkıcının bir arkadaşıyla birlikte girişimde bulunduğu yeni işinin açılışına katıldı.

    Tepeden tırnağa siyahlara bürünen çift, şıklıklarıyla adlarından söz ettirdi. Ünlü modelin, gece için göğüs kısmı derin dekolteli, bacak kısmı ise transparan bir kıyafet tercih ettiği görüldü.

  • KORUMACI DAVRANDI

    Bir süredir kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavır ile dikkat çeken Justin Bieber, geleneğini yine bozmadı. Bieber, objektiflerin karşısında yürürken, iki eliyle eşine sarıldı.

    27 yaşındaki şarkıcı, eşinin elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştı.

  • BASIN MENSUPLARIYLA TERS DÜŞMÜŞTÜ

    Justin Bieber, geçtiğimiz haftalarda da yeni albümü 'Justice' için Batı Hollywood'daki bir mekanda parti vermişti. Kutlamaya Hailey Baldwin ile birlikte özel bir araçla gelen Bieber, gecenin sonunda basın mensuplarıyla ters düşmüştü.

    E! News'e yansıyan iddialara göre; Çift araçlarına binerken Hailey Baldwin'i görüntülemek isteyen bir paparazzinin objektifinin açısı, yanlış anlamalara sebebiyet vermişti.

  • "EŞİMİN ETEK ALTI GÖRÜNTÜLERİNİ Mİ ÇEKİYORSUNUZ?"

    Bieber, gazetecilere, "Hey çocuklar siz onun etek altı görüntülerini mi çekiyorsunuz?" diye sormuştu. Bieber'ın bu sözleri karşısında şoke olan muhabirlerden biri, şarkıcıya "Aman Tanrım! Justin lütfen" sözleriyle karşılık vermişti.

  • "İSTERSEN VİDEOLARA BAKABİLİRSİN"

    Kanadalı popçu, biraz sakinleştikten sonra, "Bu bir soruydu, tamam mı?" demişti. Paparazzilerden bir diğeri, "Yemin ederim ki, kimse böyle bir şey yapmıyor" deyip, Bieber'a isterse videolara bakabileceğini söylemişti. Konuyu daha fazla uzatmayan Justin Bieber, eşi ile birlikte oradan uzaklaşmıştı.

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