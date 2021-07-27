"İSTERSEN VİDEOLARA BAKABİLİRSİN"

Kanadalı popçu, biraz sakinleştikten sonra, "Bu bir soruydu, tamam mı?" demişti. Paparazzilerden bir diğeri, "Yemin ederim ki, kimse böyle bir şey yapmıyor" deyip, Bieber'a isterse videolara bakabileceğini söylemişti. Konuyu daha fazla uzatmayan Justin Bieber, eşi ile birlikte oradan uzaklaşmıştı.