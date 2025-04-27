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        Haberler Dünyadan Justin Bieber çok sevdiği dedesini kaybetti - magazin haberleri

        Justin Bieber çok sevdiği dedesini kaybetti

        Justin Bieber, kariyeri boyunca kendisine destek olan dedesi Bruce Dale'i kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:49
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        Justin Bieber yasta
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        Justin Bieber, çok sevdiği dedesinin yasını tutuyor. 31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, annesinin babası Bruce Dale'in vefat ettiğini sosyal medyadan açıkladı. Bieber, perşembe günü 80 yaşında hayatını kaybeden Dale ile birlikte çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı ve duygusal bir açıklamayla aralarındaki yakın bağı dile getirdi.

        Justin Bieber, esprili bir şekilde; "Baba, her zaman tüm paranı alırdım" diye giriş yaptığı mesajına; "Bana özellikle söylediğini hatırlıyorum, büyükanne sana hafta için 20 dolar harçlık verirdi. Cuma geceleri hokey maçında atıştırmalıklara harcaman için seni her zaman ikna ederdim. İsteksizce de olsa her zaman bana verirdin. Mısır fıstığı, bowling, sakız topları, disk fırlatmaca, meyveli içecekler" sözlerini yazdı.

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        "Seni yakında cennette tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. O zamana kadar aşağıyı izlediğini biliyorum" diyen Justin Bieber; "Seni özleyeceğim. Acı çekeceğim ve oturup geçirdiğimiz tüm harika zamanları hatırlayacağım" diye mesajını bitirdi.

        Bruce Dale, şarkıcılık kariyeri boyunca Justin Bieber'in en büyük destekçilerinden biri oldu. Hatta pop yıldızının 2011 belgesel filmi 'Never Say Never'da da yer aldı. Bu filmde Bieber'ın 'My World' adlı turnesi sırasında Madison Square Garden'da kapalı gişe bir konsere gidişi anlatılıyordu.

        Justin Bieber, annesi Pattie Mallette, büyükannesi Diane Dale ve büyükbabası Bruce Dale ile 2013'te bir etkinlikte bir araya geldi

        Yıllar sonra Bruce Dale, 2018'de Bieber'a adanmış özel bir serginin açıldığı Stratford Perth Müzesi'nde yaptığı bir röportajda torununun şöhrete doğru hızla yükselişini anlatarak; "Onu ilk kez sahnede görmek muhteşemdi" dedi.

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        #Justin Bieber
        #ölüm

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