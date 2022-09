Jüri başkanı usta yönetmen Alex Proyas

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Fitaş, Yeşilçam Sineması ve Kadıköy olmak üzere İstanbul’un iki yakasında gerçekleştirilecek.

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali kapsamında düzenlenecek “Uluslararası Uzun Metraj Yarışması”nın jüri başkanlığı usta sinemacı Alex Proyas tarafından yapılacak. Proyas’ın 30 yılı aşan yönetmenlik kariyerinde çektiği 7 film arasında birçok kesim tarafından “modern klasik” olarak anılan Gizemli Şehir (Dark City), Ölümsüz Aşk (The Crow), Kehanet (Knowing) ve Ben, Robot (I, Robot) yer alıyor. Hollywood’da Avustralyalı video klip yönetmeni kimliğiyle her daim farkını hissettiren Proyas; Nicolas Cage’den Will Smith’e, Geoffrey Rush’tan Ernie Hudson’a her kuşaktan önemli oyuncularla çalıştı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen “Uluslararası Yarışma”da jüri başkanı olan Alex Proyas’a Hayk Kirakosyan, Richard Stanley, Don Coscarelli ve Özay Fecht gibi sinema dünyasının deneyimli isimleri eşlik edecek.