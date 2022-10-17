Jürgen Klopp'un Borussia Dortmund'u 2010'ların en ikonik takımlarından biriydi. Birkaç yıl öncesine kadar iflas etmiş ve finansal krizi derinden hissetmiş sarı-siyahlılar, Klopp yönetiminde yeniden doğmakla kalmadı, Bayern Münih'e de kafa tuttu. İki kez lig şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Klopp'un yedinci yılı ise felaketle sonuçlanmıştı. Bu sezon Liverpool'un başında yedinci yılına giren ve şimdiye kadar beklentilerin çok uzağında kalan Liverpool'da Klopp'un Mainz ve Dortmund'da yaşadığı 'yedinci yıl laneti' tartışılmaya başlandı!

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe Mainz ile başlayan Jürgen Klopp, giderek yükselen bir grafikle üçüncü yılında Mainz'ı Bundesliga'ya yükseltmiş, ardından o dönemki adıyla UEFA Kupası'na taşımıştı. 2006-2007 sezonunda Mainz, Bundesliga'ya veda ederken Klopp'un yedinci sezonu olan 2007-08'de ise Mainz, play-off'un dışında kalmış ve Bundesliga'ya dönememişti. Klopp, adından söz ettiren teknik direktör olurken yedinci yılında kötü bir performansla Mainz'a veda etti.

Borussia Dortmund'un başına geçen Klopp kısa sürede adından söz ettiren bir ekip yaratmayı da başardı. Sarı-siyahlılardaki üçüncü sezonunda tarihe geçen bir performans sergileyen Dortmund, Bayern Münih'i geride bırakarak uzun yıllar sonra şampiyonluğa ulaşırken 2011-12'de de sezonu zirvede tamamlayan Dortmund, Almanya'da yeni bir devri başlattı.

2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan sarı-siyahlılar, 2013-14'te ise Real Madrid'e tek golle çeyrek finalde elendi. 2014-15 geldiğinde Borussia Dortmund ligin dibine demir atarken Klopp, sarı-siyahlılarda sadece 1,35 puan ortalaması tutturabildi. Mainz'dan sonra Dortmund'da da aynı sürecin yaşanması basının dikkatinden kaçmadı ve Klopp için 'yedi yıl laneti' tartışılmaya başlandı.

2015-2016'da yolunu İngiltere'ye çeviren Klopp, uzun yıllardır başarıya hasret olan Liverpool'u ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Liverpool'la ikinci yılında 2 puan ortalaması tutturan Klopp, 2017-18'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ancak Real Madrid'e boyun eğdi. ŞAMPİYONLUK 1 PUAN FARKLA KAÇTI 2018-19'da hem ligde hem Devler Ligi'nde zirve yarışını sonuna kadar sürdüren Liverpool, Premier Lig'de 2,55 puan ortalaması tuttururken bir mağlubiyetle tamamladıkları sezonda 1 puan farkla Pep Guardiola'nın Manchester City'sinin gerisinde kaldı. Devler Ligi'nde yine finale çıkan Liverpool bu kez Tottenham'ı mağlup ederek yıllar süren hasretine nokta koymayı başardı.

2019-20'ye gelindiğinde rakip tanımayan Liverpool, Manchester City'nin 81 puanda kaldığı sezonu 99 puanla tamamladı ve 30 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. 2019'un sonuna gelinirken 2022'de bitecek olan sözleşmesi 2024'e uzatılan Jürgen Klopp da Liverpool tarihine geçti. Klopp mukavelesiyle ilgili olarak "9 yılın ardından Liverpool'dan ayrılarak bir sene dinleneceğim ve istediğim şeyleri yapacağım. 5 yıl sonra, dünya çok daha farklı olabilir." şeklinde konuşmuştu. TARİH TEKERRÜR ETTİ 2020-21'de Liverpool sezonu 69 puanla zirvenin çok uzağında üçüncü sırada tamamlarken 2021-22 sezonu bir tarihi rekabeti daha doğurdu. Liverpool, Muhammed Salah önderliğinde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde şahane bir sezon geçirirken ligde şampiyonluk inadını son maça taşıdı. Nefesleri kesen bir son maçta eski bir Liverpool'lu Steven Gerard'ın çalıştırdığı Aston Villa, Liverpool'un şampiyonluğu için yenilmesi gereken Manchester City deplasmanında 69'da 2-0 öne geçerken City İlkay Gündoğan'ın şahane performansıyla 5 dakikada 3 gol buldu ve Liverpool'un 1 puan önünde ipi göğüsledi. Klopp ve öğrencileri bir kez daha aynı kaderi yaşarken yine Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi finalinde yenildi.

Bu sezona girilirken İngiliz basınının gündeminde Klopp'un 'yedi yıl laneti' vardı. Brendan Rodgers'ın yerine 2015'te göreve gelen Klopp'un özellikle Dortmund'daki yedinci yılı hatırlatılmış ve o sezon yeni yıla küme düşme hattında girildiğini vurgulamıştı. Sezona kötü giren Liverpool, Premier Lig'deki ilk galibiyetini dördüncü haftada alınca söz konusu lanet de ısıtılarak gündeme taşındı. "ENERJİMİ HİÇBİR ZAMAN YİTİRMEDİM" Klopp yedi yıl lanetiyle ilgili yöneltilen soruya sinirlenirken "Mainz'da da Dortmund'da da durumlar çok farklıydı. Her ikisinde de gücüm tükenmişti gibi bir durum yoktu. Mainz'daki üç yılımda Bundesliga'ya çıktık, üç yıl sonra Bundesliga 2'ye düştük. Bir sezon daha yükselme mücadelesi verdik ancak kulübün bir değişikliğe ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

Mainz'dan ayrılma sürecine de değinen Klopp, "Enerji doluydum ve Borussia Dortmund'la anlaştım. Dortmund'da her şey yolundaydı ancak yedi yıllık süreçte en iyi oyuncularımız sürekli başka kulüpler tarafından satın alındı. Zor bir işim vardı. Sürekli olarak yeniden yapılanmak çok yorucu oluyor ama söylediğim gibi hiçbir zaman motivasyon ya da enerji sorunu yaşamadım" dedi. Arsene Wenger, Jose Mourinho, Pep Guardiola gibi her biri farklı menajerlerle rekabet ettikten sonra futbol tarihinin gördüğü en iyi çekişmelerden biri olan Guardiola - Klopp rekabetini bize yaşatan Klopp, Mourinho, Guardiola ve Wenger'den de izler taşıyor: Taktik ustası, alıntı makinesi ve futbol yaşamından daha büyük bir kişiliğe sahip. Bu açıdan Liverpool taraftarının sevgilisi olması da uzun sürmedi. Her zaman gülümsemesi, neşeli kişiliğiyle henüz kupa kazanmadığı dönemde bile Liverpool'un hüsran yıllarının yaralarını sarmasını sağladı.

Premier Lig'in en ikonik takımlarından birini inşa ettiği süreçte Liverpool taraftarının homofobik tezahüratlarına sert bir dille karşı çıktı; Brexit gibi politik konularda açık sözlü oldu. 'Yedi yıl lanetine' rağmen Borussia Dortmund'dan ayrılışı sancılı olan Klopp, kulübe veda ederken Dortmund'un CEO'su Hans-Joachim Watzke "Ona veda ederken gerçekten ağladım. Jürgen ile Dortmund arasındaki ilişki gibi bir deneyim, muhtemelen Dortmund tarihinde bir daha yaşanmayacak" ifadelerini kullandı. Klopp, Liverpool'da ise 2024'te bitecek olan sözleşmesini birkaç kez hatırlattı.

Dortmund'da görev alırken "Bu harika kulübe layık olmadığımı düşündüğüm anda bunu açık yüreklilikle dile getireceğimden emin olabilirsiniz" diyen Klopp, sarı-siyahlılara veda ederken bu sözünü hatırlattı. Klopp, kötü başladığı yedinci sezonunda Manchester City'ye ilk mağlubiyetini tattırarak yara sardı ve Liverpool taraftarları laneti şimdilik unuttu. Alman menajer, yedinci yıl lanetini kırıp mukavelesini tamamlaması durumunda Mainz ve Dortmund'un aksine Liverpool'da 7 değil 9 yılı tamamlamış olacak. Geriye bakıldığında Liverpool'daki ilk basın toplantısından hafızalara kazınan "Jürgen Klopp yardımcı olacak" sözleri hatırlanacak.