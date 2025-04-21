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        Haberler Bilgi Magazin Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jurassic World: Hakimiyet ne zaman çekildi?

        Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion) filmi, 21 Nisan Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Emily Carmichael, Derek Connolly, Colin Trevorrow, Michael Crichton'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Colin Trevorrow üstlenmektedir. Peki, "Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 18:38 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:38
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        • 1

          Jurassic World: Hakimiyet filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Jurassic Park serisinin altıncı filmi ve Jurassic World üçlemesinin üçüncü filmi olan Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin (2018) devamı niteliğindedir. Başrollerini Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill paylaştığı film 2022 yılında vizyona girdi. Peki, "Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jurassic World: Hakimiyet ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          JURASSİC WORLD: HAKİMİYET KONUSU NEDİR?

          Jurassic World: Hakimiyet, Nublar Adası’nın yok edilmesinden dört yıl sonrasını anlatıyor. Dinozorlar, tutuldukları yerlerden kurtularak dünya geneline yayılmış ve insanlarla aynı gezegende yaşamaya başlamıştır. Bu hassas denge, hem insanların hem de dinozorların geleceğini şekillendirecek önemli bir soruyla karşı karşıya: İnsanlar, tarihin en korkunç yaratıklarıyla bu gezegeni paylaşabilecek mi, yoksa dinozorlar yeniden hakimiyet kuracak mı? Film, aksiyon dolu sahneleri ve görsel efektleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

        • 3

          JURASSİC WORLD: HAKİMİYET OYUNCULARI KİMLER?

          Chris Pratt (Owen Grady)

          Bryce Dallas Howard (Claire Dearing)

          Laura Dern (Dr. Ellie Sattler)

          Sam Neill (Dr. Alan Grant)

          Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm)

          DeWanda Wise (Kayla Watts)

        • 4
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