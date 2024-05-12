Jurassic Park gerçek mi oluyor: Evrim dinozorları geri getirebilir mi?

TAVUĞU DİNOZORA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Hatta bazı bilim insanları, bir tavuğu "tavuk dinozoru" olarak adlandırılan bir dinozora dönüştürmeye çalışarak evrim süreciyle bile uğraşıyorlar. Ancak Washington Üniversitesi Burke Müzesi'nde araştırma görevlisi olan Jack Horner, daha önce verdiği demeçte, bu canavarın, eğer meyve verirse, bir dinozorun kopyası değil, değiştirilmiş bir tavuk olacağını söyledi.

Kaynak: Live Science