Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları kimler?

        Jumanji Vahşi Orman filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Vizyona girdiği 1995 yılında ilk filmi ile büyük beğeni toplayan Jumanji, devam filmi ile dönüyor. Başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart'ın paylaştığı Jumanji Vahşi Orman filmi fantastik ve aksiyon türünde sinema perdesine aktarılmıştır. Peki, "Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Jumanji Vahşi Orman konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 18:30 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Jumanji Vahşi Orman filmi 2 Aralık Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Fantastik senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Jumanji Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri atarafından araştırılmaya başlandı. Senaryosu Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Pinkner tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda ise Jake Kasdan oturmaktadır. Peki, "Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Jumanji Vahşi Orman konusu...

        • 2

          JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU NEDİR?

          Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarını düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji'nin içinde hapsolmamak için hayatlarının macerasını yaşamak zorundadırlar.

        • 3

          JUMANJI VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Dwayne Johnson

          Jack Black

          Kevin Hart

          Karen Gillan

          Nick Jonas

          Alex Wolff

          Madison Iseman

          Bobby Cannavale

          JUMANJI VAHŞİ ORMAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

          Jumanji: Vahşi Orman filmi 2017 yılında vizyona girdi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa