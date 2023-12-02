Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları kimler?
Jumanji Vahşi Orman filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Vizyona girdiği 1995 yılında ilk filmi ile büyük beğeni toplayan Jumanji, devam filmi ile dönüyor. Başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart'ın paylaştığı Jumanji Vahşi Orman filmi fantastik ve aksiyon türünde sinema perdesine aktarılmıştır. Peki, "Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Jumanji Vahşi Orman konusu ve oyuncu kadrosu...
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Jumanji Vahşi Orman filmi 2 Aralık Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Fantastik senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Jumanji Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri atarafından araştırılmaya başlandı. Senaryosu Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Pinkner tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda ise Jake Kasdan oturmaktadır. Peki, "Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Jumanji Vahşi Orman konusu...
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JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU NEDİR?
Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarını düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji'nin içinde hapsolmamak için hayatlarının macerasını yaşamak zorundadırlar.
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JUMANJI VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dwayne Johnson
Jack Black
Kevin Hart
Karen Gillan
Nick Jonas
Alex Wolff
Madison Iseman
Bobby Cannavale
JUMANJI VAHŞİ ORMAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Jumanji: Vahşi Orman filmi 2017 yılında vizyona girdi.
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