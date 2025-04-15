Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Juliet Stevenson: Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçmeyeceğim - Magazin haberleri

        Juliet Stevenson: Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçmeyeceğim

        İngiliz oyuncu Juliet Stevenson, İngiltere'de protesto hakkının giderek daha fazla kısıtlandığını söyledi. "Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçmeyeceğim" diyen Stevenson, Gazze'deki durumu ve ifade özgürlüğünü savunmak adına Londra'da düzenlenen Filistin gösterilerine katılmayı sürdüreceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Konuşmaktan vazgeçmeyeceğim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz oyuncu Juliet Stevenson, İsrail'in Gazze'de süregelen soykırım ve protesto hakkı bağlamında İngiltere'de ifade özgürlüğü tartışmalarına ilişkin konuştu.

        İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki son durumu "felaket" olarak niteleyen Juliet Stevenson, bölgedeki insanlık dramının boyutlarının kendisinin şimdiye kadar tanık olduğu herhangi bir şeyin ötesinde olduğunu dile getirdi.

        "KÜRESEL BİR SADİZM YAŞANIYOR"

        Juliet Stevenson; "Küresel bir sadizm yaşanıyor. İnsanlar bu bombardımanı, yangınları, patlamaları, açlığı, hastalıkları, hastanelerin bombalanmasını ve tüm altyapının yok edilmesini izliyor. Yardımlar engelleniyor ve dünya genelinde birkaç onurlu istisna dışında birçok ülke, özellikle bizim ülkemiz (İngiltere), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa'nın büyük kısmı sadece bunu izliyor ve gözlerini çeviriyor" dedi.

        REKLAM

        İngiltere'nin hâlâ İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı F - 35 savaş uçaklarının parçalarının satışını yaptığını vurgulayan Stevenson, "Hiçbir şey başbakanımızı bunu durdurmaya ikna edemiyor gibi görünüyor" diye konuştu.

        Juliet Stevenson, Gazze'de soykırımın yaklaşık 2 yıldır sürdüğüne dikkat çekerek soykırımda 20 binden fazla çocuğun öldüğünü, enkaz altında kalan çocukların ise bu sayıya dahil edilmediğini kaydetti. Stevenson, insanlığın bu dramı insanlık felaketi olarak görmesi ve bunun durması için sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizdi.

        "GAZZE YA DA FİLİSTİN HAKKINDA KONUŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

        Juliet Stevenson; İngiliz polisinin, 18 Ocak'ta çok sayıda gözaltı yaptığı Filistin'e destek yürüyüşü dâhil Londra'da düzenlenen çok sayıda gösteriye katıldığını söyledi. Oyuncu, 18 Ocak'ta düzenlenen yürüyüşte polisin müdahalesinin hükümetten gelen talimatlarla yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        İngiltere'de protesto hakkının tarihi önemine işaret eden Juliet Stevenson, son dönemde özellikle Filistin yürüyüşlerine yönelik müdahalelerin, protesto hakkı ve ifade özgürlüğünün Avrupa'da giderek zayıfladığını gösterdiğini kaydetti.

        Protesto hakkının çok değerli olduğunu ve bu hak için mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Juliet tevenson, baskılara rağmen Filistin yürüyüşlerine katılmaya devam edeceğini söyledi.

        "DURMAYACAĞIM"

        Juliet Stevenson; "Durmayacağım. Gösterilere gitmeye devam edeceğim. Gazze ya da Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçmeyeceğim çünkü bu ülkede hâlâ ifade özgürlüğümüz olduğuna inanmam gerekiyor. Buna devam etmek zorundayım" şeklinde konuştu.

        Fotoğraflar: AA, Reuters.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Juliet Stevenson
        #Filistin
        #gazze

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        Habertürk Anasayfa