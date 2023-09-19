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Gelecek yıl Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapmaya hazırlanan Almanya'da teknik direktör arayışları sona eriyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Almanya, teknik direktör koltuğuna Julian Nagelsmann'a getirmek üzere.

İtalyan gazeteci, iki tarafın da prensipte anlaşmaya vardığını, resmi sözleşme için son detayların görüşüldüğü aktardı. Nagelsmann daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştırmıştı.

SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşayan "Panzerler"de, fatura teknik direktör Hansi Flick'e kesilse de milli takımın şampiyonaya kadar toparlanıp toparlanamayacağı Alman futbolseverler için soru işareti olmaya devam ediyor. REKLAM Ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası öncesinde, bu denli olmasa da eleştirilerin hedefinde yer alan Almanya, turnuvada yarı finale kadar çıkarak evinde sportif bir başarısızlığın önüne geçmişti.

TARİHİN EN KÖTÜ İSTATİSTİKLERİ EURO 2024'ün başlamasına bir yıldan az bir süre kala Almanya Milli Takımı'nın yeni dip seviyelerini test etmesi Hansi Flick'in koltuğuna mal oldu. Haziran ayındaki Polonya ve Kolombiya mağlubiyetlerinin ardından "Eylül ayında her şeyin farklı olacağı" sözünü veren 58 yaşındaki Alman teknik adam, Japonya karşısında da 4-1'lik mağlubiyete engel olamayınca "Panzerler" 38 yıl sonra ilk kez üst üste üç maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Almanya Futbol Federasyonu, bu serinin ardından tarihinde ilk kez milli takım teknik direktörünü görevden aldı. Almanya, Flick döneminde çıktığı son 23 özel ve resmi maçın sadece 5'inde sahadan galibiyetle ayrılabildi.