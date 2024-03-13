Julia Roberts kimdir, kaç yaşında? Julia Roberts'ın hayatı ve biyografisi

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Julia Roberts Georgia, ABD'de dünyaya gelmiştir. Genç yaşlardan itibaren oyunculukla ilgilenmeye başlayan Roberts, Hollywood'a adım attığı andan itibaren sıra dışı yeteneği ve karizmasıyla dikkat çekti. "Erin Brockovich", "Notting Hill" ve "Ocean's Eleven" gibi birçok başarılı filmde rol alarak, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Roberts'ın hayatı, başarılarla dolu bir kariyerin yanı sıra, kişisel gelişim ve hayır işleriyle de doludur. Bu yazımızda, Julia Roberts'ın nereli olduğundan, kaç yaşında olduğuna ve hayatının önemli dönüm noktalarına kadar pek çok konuyu ele alacağız.

Julia Roberts Kimdir?

Julia Roberts, Amerikan sinemasının en sevilen ve tanınan yüzlerinden biridir. Oyunculuk kariyerine adım attığı ilk günden itibaren doğal yeteneği ve eşsiz karizmasıyla ön plana çıkmıştır. Roberts, genellikle romantik komedi ve dram türlerindeki rolleriyle tanınır, ancak yeteneğini çeşitli türlerdeki filmlerde de kanıtlamıştır.

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Roberts, genç yaşta oyunculuk kariyerine başladı ve kısa sürede Hollywood'un en aranan yüzlerinden biri haline geldi. "Pretty Woman" filmindeki performansıyla uluslararası üne kavuştu ve bu film, onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. "Erin Brockovich" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülü kazanarak oyunculuk yeteneğini tüm dünyaya kanıtladı. Kariyeri boyunca birçok başarılı filme imza atan Roberts, özel hayatında da mutluluğu buldu ve üç çocuğun annesi oldu. Hayır işlerine olan ilgisiyle de tanınan aktris, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir. Julia Roberts, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatındaki tutumuyla hayranlarına ilham vermeye devam etmektedir.

Julia Roberts Nereli?

Roberts, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletine bağlı Smyrna şehrinde dünyaya gelmiştir. Güneyli kökleri ve oradan gelen sıcakkanlılığı, onun oyunculuğuna da yansımıştır.

Julia Roberts Kaç Yaşında?

28 Ekim 1967 doğumlu olan Julia Roberts, şu anda 56 yaşındadır. Zaman içinde değişen Hollywood standartlarına meydan okuyarak, yaşına rağmen başarılarına başarı katmaya devam etmektedir.

Julia Roberts Hayatı

Julia Fiona Roberts, 28 Ekim 1967 doğumlu Amerikalı bir aktris olarak sinema dünyasında çeşitli türlerdeki başrol performanslarıyla tanınır. Bir Akademi Ödülü, bir İngiliz Akademi Film Ödülü ve üç Altın Küre Ödülü dahil olmak üzere birçok ödülün sahibidir. Roberts'ın rol aldığı filmler toplamda 3,9 milyar doların üzerinde bir gişe hasılatına ulaşmıştır, bu da onu Hollywood'un en kazançlı yıldızlarından biri yapmaktadır. "Mystic Pizza" (1988) ve "Steel Magnolias" (1989) filmlerindeki erken dönem rolleriyle dikkat çeken Roberts, "Pretty Woman" (1990) romantik komedi filmiyle başrol oyuncusu olarak kendini kanıtlamıştır. Julia Roberts'ın öne çıkan kariyer başarıları:

1990'larda "My Best Friend's Wedding" (1997), "Notting Hill" (1999) ve "Runaway Bride" (1999) gibi birçok ticari başarıya imza atmıştır.

"Erin Brockovich" (2000) biyografik dramasındaki başrolüyle En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanmıştır.

2000'lerin sonrasında "Ocean's Eleven" (2001), "Ocean's Twelve" (2004), "Charlie Wilson's War (Charlie Wilson'ın Savaşı )" (2007), "Valentine's Day (Sevgililer Günü)" (2010), "Eat Pray Love (Ye, Dua Et, Sev)" (2010), "August: Osage County (Aile Sırları)" (2013), "Wonder (Mucize) " (2017), "Ticket to Paradise (Cennete Bilet)" (2022) ve "Leave the World Behind (Dünyayı Ardında Bırak)" (2023) filmleriyle başarılarını sürdürmüştür.

HBO televizyon filmi "The Normal Heart" (2014) için Primetime Emmy Ödülü adaylığı almış, Amazon Prime Video'nun psikolojik gerilim dizisi "Homecoming"in (2018) ilk sezonunda düzenli bir televizyon rolü üstlenmiş ve Starz siyasi mini dizisi "Gaslit" (2022) içinde Martha Mitchell'i canlandırmıştır.

Red Om Films adlı prodüksiyon şirketini işletmekte ve başrolde olduğu çeşitli projelerin yanı sıra "American Girl" serisinin ilk dört filmi (2004–2008) için yönetici yapımcı olarak görev yapmıştır.

2009'dan bu yana Lancôme'un küresel elçisi olarak görev yapmaktadır.

1990'ların büyük bölümünde ve 2000'lerin ilk yarısında dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusuydu. "Erin Brockovich" (2000) ve "Mona Lisa Smile (Mona Lisa Gülüşü)" (2003) filmlerindeki rolleri için sırasıyla 20 milyon dolar ve 25 milyon dolarlık rekor ücretler almıştır.

2020 itibarıyla Roberts'ın net serveti 250 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir.

People dergisi tarafından rekor beş kez dünyanın en güzel kadını olarak adlandırılmıştır.

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