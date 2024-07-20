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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Judas Priest yeni şarkılarıyla İstanbul'da

        Judas Priest yeni şarkılarıyla İstanbul'da

        50 yılı aşkın bir süredir metal müzik rüzgarını dünyanın dört bir yanında estiren Judas Priest, 4 Temmuz'da Bonus Parkorman'da vereceği konserde yeni albümleri "Invincible Shield"dan şarkıları ilk kez canlı çalacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 00:12 Güncelleme: 20.07.2024 - 00:12
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        Judas Priest yeni şarkılarıyla İstanbul'da
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        1969’da Birmingham, İngiltere’de kurulan metal müziğin tanrıları olarak da bilinen 50 yılı aşkın müzik yaparak metal rüzgarını dünyanın dört bir yanında estiren Judas Priest, yeni albümleri “Invincible Shield”ın Avrupa turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 24 Temmuz’da Bonus Parkorman’da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

        YENİ ŞARKILAR CANLI OLARAK İLK KEZ BU KONSERDE

        Küresel arenada yıllara meydan okuyan efsane grup Judas Priest, konserde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümleri “Invincible Shield”dan bazı parçalarını da ilk kez canlı olarak Türk dinleyicileri için bu konserde çalacaklar.

        GRUP TÜRK HAYRANLARINA VIDEOLU MESAJ GÖNDERMİŞTİ

        Judas Priest’in vokalisti Rob Halford ve grubun baş gitaristi Richie Faulkner, Türk hayranları için geçtiğimiz haftalarda gönderdiği videoda 24 Temmuz’da Bonus Parkorman’da gerçekleşecek konserlerini şu sözleriyle duyurmuştu: “Uzun zamandır Türkiye’de çalmadığımız için geri dönüyor olmaktan çok memnunuz. Judas Priest tarzı heavy metal müziğimizi, yeni albümümüz Invincible Shield’den bazı şarkılar ve hayranlarımızın çok sevdiği birçok diğer şarkıyla 24 Temmuz’da İstanbul’da görüşmek üzere!"

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Judas Priest
        #bkm
        #Bonus Parkorman
        #konser
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