Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Judas Priest'ten İstanbul konseri

        Judas Priest'ten İstanbul konseri

        Judas Priest, İstanbul'da konser verdi. 50 yıllık efsane grup, sahnede fırtına gibi eserken 18 şarkı seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 08:54 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye; güzel insanların ülkesi"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        1969’da Birmingham, İngiltere’de kurulan metal müziğin tanrıları olarak da bilinen Judas Priest, BKM Organizasyonu ile Bonus Park Orman’da metal rüzgârları estirdi.

        Müzikleriyle olduğu kadar görsel şovlarıyla da övgü toplayan grubun sahnesinde ilerleyen dakikalarda aniden bir motosikletin kükreme sesi duyuldu ve duman bulutu içinde Rob Halford, motosikletinin üzerinde belirdi. Motosiklet gecenin geri kalanında grubun bir parçası olarak sahnede kaldı. Sahnede olağanüstü bir görüntü oluşurken seyirciler 71 yaşında olan Rob Halford’a ve gruba olan hayranlıklarını tezahüratlar eşliğinde gösterdi.

        REKLAM

        Rob Halford; Türkiye’ye geri dönmenin güzel olduğunu, Türkiye’yi, güzel insanlarını, yemeklerini, kültürünü sevdiğini söyleyen övgü dolu sözler yağdırdı.

        METALİN EFSANELERİ AÇIKHAVAYI DOLDURAN BİNLERCE HAYRANIYLA İSTANBUL’U SALLADI

        ‘Metal Gods’ adlı şarkılarına ithafen hayranları tarafından 'Metal Tanrıları' olarak da anılan, yıllar geçtikçe heavy metal ile eş anlamlı hale gelen ve adını müzik tarihine altın harflerle yazdıran Judas Priest, Bonus Parkorman’ı dolduran binlerce hayranının şarkılara eşlik etmesiyle açık hava’yı salladı. 50 yılı aşan bir kariyere sahip olmasına rağmen grup sahnede adeta kükredi ve İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı. 50'nci yıl dönümüne ulaşmak çok az grubun başardığı bir serüven olduğunu düşünürsek, Judas Priest dün gece İstanbul konserinde kalıcı çekiciliğinin, nesiller boyunca hayranlarıyla olan sarsılmaz bağlarının nesilden nesle nasıl geçtiğini bir kez daha kalpleri fethederek göstermiş oldu.

        TÜRK HAYRANLARI GRUBUN YENİ ŞARKILARINI İLK KEZ DİNLEDİ

        Bonus Parkorman’da eşsiz bir konsere imza atan Judas Priest, konserin açılışını yeni albümlerinden 'Panic Attack' adlı şarkıyla yaptı. Grup, albümde yer alan, 'Invincible Shield', 'Crown Of Hornds' adlı şarkılarını da ilk kez canlı olarak Türk dinleyicileri için bu konserde çaldı. Coşkulu alkışların eksik olmadığı konserde 50 yıllık efsane grup, sahnede fırtına gibi esti ve toplamda 18 şarkıyla konserini tamamlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Judas Priest

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Biden yarıştan çekilmesinin ardından ilk kez halka seslendi
        Biden yarıştan çekilmesinin ardından ilk kez halka seslendi
        Habertürk Anasayfa