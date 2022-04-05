'Joseph K.’ The Stay Warehouse'da

The Stay Warehouse, tiyatro hafta sonlarına özel olarak kurulan sahnesinde 16 Nisan’da ‘Joseph K.’ oyununu ağırlıyor. İngiliz yazar Tom Basden’ın kara mizah yüklü uyarlamasında, Joseph K. Franz Kafka’nın yüz yılı devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan Dava’sının yeniden görülmesi için modern dünyanın labirentlerine bırakılıyor.

Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber, Özgün Aydın’dan oluşan oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile oyun, 90 dakika, tek perde olarak sahneleniyor.