Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Arabistan ekibi Al Ahli'den ayrılan Josef de Souza, İstanbul'a geliyor. Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan ve siyah-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Brezilyalı orta saha Instagram'dan bir hikaye paylaşarak Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Josef de Souza, kendisi için hazırlanan Beşiktaş formalı görseli Instagram'da profil fotoğrafı yapmıştı. Brezilyalı orta sahanın 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon Euro kazanacağı da kaydedildi.