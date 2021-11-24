Galibiyet sonrası alışveriş

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Fenerbahçeli yıldız futbolcu Jose Sosa, önceki gün Etiler'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Galatasaray galibiyeti sonrası kızları ile alışverişe çıkan Sosa, gazetecilere de poz vermeyi ihmal etmedi.

Galibiyete çok sevindiğini ifade eden futbolcu, ardından kendisini bekleyen özel araç ile hızla oradan ayrıldı.