Spor camiasının gözü bugün Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü José Mourinho röportajında! Bu akşam ilk kez seyirci ile buluşacak HT SPOR kanalı, yayın hayatına damga vuracak bir röportaj ile başlıyor. Portekizli hoca; takımın son durumu, Milli Takım, UEFA Avrupa Ligi, şampiyonluk mücadelesi gibi konularda HT SPOR'a özel açıklamalarda bulunacak. Peki, José Mourinho röportajı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, detaylar...