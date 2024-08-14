Jose Mourinho, ilk kez eleme takıldı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.
Giriş: 14.08.2024 - 00:28 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:29
Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;
TOTTENHAM DÖNEMİ
Maccabi Haifa - Eledi
Lokomotiv Plovdiv - Eledi
Shkendija - Eledi
ROMA DÖNEMİ
Trabzonspor - Eledi
FENERBAHÇE DÖNEMİ
Lugano - Eledi
Lille - Elendi
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