Jose Mourinho: Gitmemiz gereken uzun bir yol var

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın TSİ 23.00’te Belçika ekibi Anderlecht’e konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu.

Taktiksel kültüre sahip olmalarının oyuncuları geliştirdiğini söyleyen Jose Mourinho, “Oyuncular iyiler. Yeni şeyler öğrenmeye, farklı roller üstlenmeye açıklar. Taktiksel kültüre sahip olmaların gelişmelerini sağlıyor. Kompakt bir şekilde savunma yapmamızın bunda etkisi var. Kaleci de bu oyunun bir parçası ve bazı anlarda kalecilerimiz doğru kurtarışı yaptı” sözlerini kullandı.

Üst üste alınan galibiyetlerin ardından takımın öz güvenin yükseldiğine değinen Mourinho, “Bunun pek çok sebebi var. Gelişmeyi tek bir şeye bağlayamayız. Lige verilen arada istediğimiz çalışmaları yapma fırsatı bulduk. Bunları da sahada en iyi şekilde uygulamaya başladık. Sonuçlar geldi ve sonuçlar da gelince takımın öz güveni yükseldi. Takımda bazı sakatlıklar yaşandı ama transfer penceresinin açık olması bize bir imkan sağladı. Milan’a baktığınız zaman farklı boyutta bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. Takım birlik olmuş durumda. Sadece futbol anlamında değil, aile olarak da gelişiyorlar. 11 veya 12 maçtır mağlubiyetimiz yok. Pozitif sonuçlar alıyoruz. Bizim için en önemli maç yarınki maç. Gitmemiz gereken uzun bir yol var. UEFA turnuvalarındaki tecrübem bu maçlarda her şeyin mümkün olduğunu söylüyor. 3-0 iyi bir skor olarak gözükebilir. İşi yarın bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz için de işimizi iyi yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Marouane Fellaini ile sık sık görüştüğünü ancak Anderlecht ile ilgili taktik veya ipucu almak için görüşmeyeceğini belirten Portekizli teknik adam, “Kendisiyle çok sık konuşuyorum. Ama Belçika takımlarıyla ilgili değil. Kendisi sadık birisi. Bana karşı da çok sadık. Ondan taktik veya ipucu almak için konuşma gerçekleştirmeyeceğim. Marouane çok sık konuştuğum oyuncularımdan bir tanesi. Anderlecht’e karşı oynadığımız ilk maçta da Jan’ın formasını almıştım. Ben her maçta her futbolcunun formasını almam. Ben o formayı alıp evime götürüyorsam benim için bir şey ifade ediyordur. Kendisiyle Tottenham’da çalışmıştık. Onun gibi üst seviye bir insanla çalıştığım için mutluyum” diyerek sözlerini tamamladı.

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