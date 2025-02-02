Jose Mourinho: Duygularımızı kontrol etmemiz gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, duygusu yüksek bir maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, son maçlarda takımın geriye düşmesinin sebebiyle ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başladı. İronik bir cevap veren Mourinho, "Sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce yenik duruma düşüyoruz, sonra kazanıyoruz. Bu sayede herkes her duyguyu yaşamış oluyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZ BELÇİKA'DA OYNAYACAĞIZ"

Avrupa maçlarının ardından Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ligdeki karşılaşmalar öncesinde dinlenme süresiyle ilgili konuşan Mourinho, "Avrupa Ligi'nde bir sonraki turda ikinci ayak oynandığı zaman, onlar derbi öncesinde ikinci maçı evlerinde oynayacaklar, biz Belçika'da oynayacağız. Bizim maçımız İstanbul saatiyle 23.00'te onların maçı 19.00'da başlayacak." açıklamasını yaptı.

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"BANA GÖRE MAÇIN EN KÖTÜ PERİYODU SON BÖLÜMDÜ"

Avrupa maçının ardından ilk 11'de 6 değişikliğe gittiklerinin altını çizen Portekizli teknik adam, "Belki bu bir riskti. Avrupa maçı fiziksel olarak yorucuydu, duygusal anlamda da yoğundu. Ama bu akşam maçın başındaki hataların o maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. O dakikalarda oynamamız gerektiği gibi değil, stadyumun istediği gibi oynadık. Uzatmalar oynanıyorken topu tutmalısınız ve rakip topa dokunamamalı. Ama biz farklı bir şey yaptık. 11'e 9'ken risk aldık. Orada kontrolü sağlamamız gerekiyordu." diye konuştu.