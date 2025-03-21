Jose Mourinho'dan genç yıldıza kanca: Alan Virginius!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, performansını beğenmediği Allan Saint-Maximin'in üstünü çizdi. Portekizli teknik adamın gelecek sezon bu bölge için bonservisi Lille'de bulunan Alan Virginius'u istediği iddia edildi.
- 1
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddiası gündeme geldi.
- 2
Foot Mercato'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekip, bonservisi Lille'de bulunan 22 yaşındaki Alan Virginius ile ilgileniyor.
- 3
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, genç oyuncuyu takip ettiği ve beğendiği kaydedildi. Öte yandan Allan Saint-Maximin'in yerine düşündüğü belirtildi.
-
- 4
Bu sezon Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, İsviçre temsilcisinde çıktığı 34 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
- 5
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Alan Virginius'un Lille ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.