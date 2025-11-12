Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine flaş talep!
Benfica'da istediği sonuçları elde edemeyen teknik direktör Jose Mourinho'nun ara transfer döneminde takıma 5 takviye istediği öne sürüldü.
- 1
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer dönemi için yönetimden çarpıcı bir talepte bulundu.
- 2
5 TRANSFER TALEBİ
Record'un haberine göre Portekizli teknik adam, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi.
- 3
Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transfer istediği kaydedildi.
-
- 4
BENFICA'DA İYİ BAŞLAMADI
Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Mourinho, Portekiz ekibinin başında 12 maça çıktı. Benfica söz konusu 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
- 5
Deneyimli teknik adam, ligde mağlubiyet yaşamazken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.