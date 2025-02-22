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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: "Çözüm bulmak zorundayız" - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: "Çözüm bulmak zorundayız"

        Fenerbahçe, yoğun kar yağışı nedeniyle derbi hazırlıklarını Ülker Stadı'nda sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho da resmi hesabından "Antrenman alanı kayak için mükemmel olduğunda, antrenman seansı için çözüm bulmak zorundayız" paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:11
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        "Çözüm bulmak zorundayız"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbi maçının hazırlıklarına devam ediyor.

        Sarı lacivertliler, yoğun kar yağışı nedeniyle bugünkü antrenmanı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapamadı. Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını Ülker Stadı'nda sürdürüyor.

        Öte yandan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho resmi hesabından paylaşımda bulundu.

        Portekizli teknik adam; "Antrenman alanı kayak için mükemmel olduğunda, antrenman seansı için çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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