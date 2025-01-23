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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Jose Mourinho: 2 puan yetecektir - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: 2 puan yetecektir

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Olimpik Lyon maçı öncesinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 20:04 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:04
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        Mourinho: 2 puan yetecektir
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

        UEFA Avrupa Ligi'nde sonraki turlara kalma ihtimalleri hakkında konuşan Mourinho, "İki maçta alınacak iki puanın tur için yeterli olacağını düşünüyoruz. Bugünden bunu bitirebilirsek, bizim için çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

        İç saha avantajına dikkat çeken Mourinho, "Elimizde çok eksik var ama evimizde oynuyoruz. Farklı turnuvalarda da olsa 4 galibiyet aldık üst üste. Evimizde oynayacağız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.

        "DİZİLİŞİ AÇIKLAYAMAM"

        Kadronun sahaya nasıl dizileceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Mourinho, "Lyon bizi televizyonda izliyor mu bilemem o yüzden çok bilgi veremem. Dengeli bir oyun oynamamız gerekiyor. Bazı oyuncular en iyi pozisyonlarında oynamıyor. Puzzle yapmaya çalışıyoruz. Edin bugün oynamıyor, takıma bugün denge katılabilmek için. Kaliteli bir takımla oynayacağız. Bizim amacımız bugün rakibi şaşırtmak. Onlar bugün muhtemelen Edin ve Youssef'i bekliyordu. Oyunculara oynayacağımız maçı düşünün diyorum ama ben teknik direktör olarak diğer maçları da düşünmek zorundayım. Pazar günü oynayacağımız önemli maçı da düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

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