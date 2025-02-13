Jose Morais: Hedefimiz daha iyi sonuçlar almak

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Bodrum FK, 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Bodrum Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda taktiksel çalışmaların yanı sıra pas organizasyonları ve bitiricilik üzerine duran teknik heyet, oyuncuların maç kondisyonunu üst seviyeye çıkarmak için yoğun mesai harcadı. Kritik mücadele öncesinde takımda moraller yüksek olurken, futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.

Bodrum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını cuma gününe kadar sürdürecek ve ardından İstanbul'a hareket edecek.

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Takımla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Geçmişte olan artık geçmişte kaldı. Kısa vadede gelecekte ne yapacağımıza, önümüze bakıyoruz. Geldiğimiz günden beri, takımın durumunu daha yüksek seviyeye nasıl çıkarabiliriz, oyuncularımın maksimum potansiyelini nasıl ortaya çıkarabiliriz, bu yönde çalışıyoruz. Antrenmanlarda gördüklerim doğrultusunda, daha iyi şeyleri başarabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz maksimum potansiyeli ortaya çıkarıp, daha iyi sonuçlar almak" dedi.