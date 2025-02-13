Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        43
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        17
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Jose Morais: Hedefimiz daha iyi sonuçlar almak - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Jose Morais: Hedefimiz daha iyi sonuçlar almak

        Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, hedeflerinin takımdaki maksimum potansiyeli çıkarıp, daha iyi sonuçlar almak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hedefimiz daha iyi sonuçlar almak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig 24. haftasında Bodrum FK, 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Bodrum Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda taktiksel çalışmaların yanı sıra pas organizasyonları ve bitiricilik üzerine duran teknik heyet, oyuncuların maç kondisyonunu üst seviyeye çıkarmak için yoğun mesai harcadı. Kritik mücadele öncesinde takımda moraller yüksek olurken, futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.

        Bodrum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını cuma gününe kadar sürdürecek ve ardından İstanbul'a hareket edecek.

        Takımla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Geçmişte olan artık geçmişte kaldı. Kısa vadede gelecekte ne yapacağımıza, önümüze bakıyoruz. Geldiğimiz günden beri, takımın durumunu daha yüksek seviyeye nasıl çıkarabiliriz, oyuncularımın maksimum potansiyelini nasıl ortaya çıkarabiliriz, bu yönde çalışıyoruz. Antrenmanlarda gördüklerim doğrultusunda, daha iyi şeyleri başarabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz maksimum potansiyeli ortaya çıkarıp, daha iyi sonuçlar almak" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        Habertürk Anasayfa