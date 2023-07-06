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        Jorge Jesus'tan transfer isteği: Mauro Icardi...

        Fenerbahçe'den ayrılarak Al Hilal'in yolunun tutan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, transfer çalışmalarına başladı.Yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen Jesus, Galatasaray'ın eski yıldızına kancayı taktı. Portekizli çalıştırıcının takımında Mauro Icardi'yi görmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 23:13
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          Dünya futbolunda Suudi Arabistan rüzgarı esmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo'nun Arabistan'a transferinin ardından atağa kalkan Suudi Ligi birçok yıldızı ülkesine getirdi.

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          Teknik direktörlüğe Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'u getiren Al Hilal transferde önemli yıldızları listesine dahil etti.

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          Bu bağlamda transfer çalışmalarına başlayan Suudi ekibi, Mauro Icardi'yi radarına aldı. 

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          Winwinallsports'un haberine göre; Al Hilal kulübü Jorge Jesus'un isteği üzerine Icardi için girişimlere başladı. 

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          Icardi'nin temsileriyle görüşme gerçekleştiren Suudi ekibinin Arjantinli golcüye, önümüzdeki sezon yarışılacak bütün kulvarlarda şampiyonluk kazanılması güvencesi verdiği iddia edildi.

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          Haberde; Icardi'nin Avrupa liglerinin birinde forma giymek istediği belirtilirken, bu nedenden dolayı yıldız golcünün Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşmesi zor olduğu belirtildi.

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          Öte yandan geçtiğimiz sezon Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, Icardi'nin bonservisini alabilmek için yoğun çalışmalara devam ediyor.

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          Arjantinli golcü Galatasaray formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 23 gol, 8 asistlik performans sergileyerek takımının şampiyonluktaki en büyük mimarlarından olmuştu.

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