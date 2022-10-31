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Jorge Jesus Portekiz basınında geniş yankı buldu

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus takımının gösterdiği iyi performans sonrası Portekiz basınında geniş yankı buldu

Giriş: 31.10.2022 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de yakaladığı başarılı performans Portekiz basınında yer almaya devam ediyor.

  • Tecrübeli çalıştırıcı Jesus'tan İstanbulspor'u 5-2 yendikleri maç sonrasında övgüyle bahsedildi.

  • Portekiz'in önemli spor gazetelerinden Record, ''Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si kazandı ve Türkiye'deki liderliğini pekiştirdi'' başlığıyla Fenerbahçe'nin galibiyetini duyurdu. 

  • Yine Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bolo da 5-2'lik galibiyeti manşetine taşıdı. A Bola, Fenerbahçe'nin attığı gol sayısını Bayern Münih ve Manchester City ile karşılaştırdı. Portekiz gazetesi, Fenerbahçe'nin 11 maçta attığı 34 gole dikkat çekerek Jorge Jesus'un sözlerine yer verdi.

  • Süper Lig'de 11 maça çıkan Fenerbahçe bulduğu 34 golle zirvede yer alıyor. 

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