Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Jorge Jesus: Bir şampiyonluk yeterli değil

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, A Bola'ya özel açıklamalarda bulundu. Portekiz liginde şampiyonluk yarışı veren Benfica ve teknik direktör Roger Schmidt hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı

Giriş: 05.05.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Jorge Jesus: Bir şampiyonluk yeterli değil
HABERTURK.COM

Eski takımı hakkında konuşan Jesus, Portekiz liginde şampiyonluk yarışı veren Benfica ve teknik direktör Roger Schmidt hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Benfica'nın son kupasının 2019'da kazandığı hatırlatılan Jesus, "Birkaç yıldır Benfica bir şey kazanamadı ama Roger Schmidt'in bu sezonki başarısı beni şaşırtmadı. Benfica tüm kupaları kazanmaya alışkın. Taraftarları memnun etmek için sadece bir şampiyonluk yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için belirleyici maçlardan biri olan Braga karşılaşması hakkında da konuşan Jesus, "Benfica'nın kazanacak her şeyi var, ancak SC Braga oyuncuları karakterleriyle oyunu son ana kadar zorlayacaklar." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sinan Oğan kimlerden oy aldığını açıkladı
Sinan Oğan kimlerden oy aldığını açıkladı
Domates tarlalarının arasında kaldı... 2 bin yıllık!
Domates tarlalarının arasında kaldı... 2 bin yıllık!
Süt üretimi düştü kırmızı et arttı
Süt üretimi düştü kırmızı et arttı
Kılıçdaroğlu'ndan yaş çay fiyatı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan yaş çay fiyatı mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.