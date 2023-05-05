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Eski takımı hakkında konuşan Jesus, Portekiz liginde şampiyonluk yarışı veren Benfica ve teknik direktör Roger Schmidt hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Benfica'nın son kupasının 2019'da kazandığı hatırlatılan Jesus, "Birkaç yıldır Benfica bir şey kazanamadı ama Roger Schmidt'in bu sezonki başarısı beni şaşırtmadı. Benfica tüm kupaları kazanmaya alışkın. Taraftarları memnun etmek için sadece bir şampiyonluk yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için belirleyici maçlardan biri olan Braga karşılaşması hakkında da konuşan Jesus, "Benfica'nın kazanacak her şeyi var, ancak SC Braga oyuncuları karakterleriyle oyunu son ana kadar zorlayacaklar." dedi.

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