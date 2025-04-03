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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Jonas Svensson: Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı - Futbol Haberleri

        Jonas Svensson: Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı

        Beşiktaş'ın sağ beki Jonas Svensson, Türkiye Kupası'nda 3-1 yenilerek elendikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 23:26 Güncelleme: 03.04.2025 - 23:26
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        "Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı"
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 yenilerek elen Beşiktaş'ın oyuncularından Jonas Svensson, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "KIRMIZI KARTTAN SONRA İŞLER ZORLAŞTI"

        Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Svensson, şu sözleri kullandı:

        "Maça iyi başladık. Galatasaray maçında gösterdiğimiz eforu gösterdik ama kırmızı karttan sonra işler zorlaştı. Bitirici noktalarda iyi değildik. Kupa bizim için önemli bir hedefti. Bu hedeften uzaklaştığımız için çok üzgünüz. Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeye çalışacağız."

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