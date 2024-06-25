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        Haberler Dünyadan Jon Voight'ten kızı Angelina Jolie ile torunu Vivienne'e övgü - magazin haberleri

        Jon Voight'ten kızı Angelina Jolie ile torunu Vivienne'e övgü

        Birlikte yapımcılığını üstlendikleri Broadway müzikaliyla Tony Ödülü alan Angelina Jolie ile 15 yaşındaki kızı Vivienne'e Jon Voight'ten övgü dolu sözler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:20
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        Ödüllü anne-kıza övgü
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        Angelina Jolie ile kızı Vivienne, birlikte yapımcılığını üstlendikleri 'The Outsiders' adlı Broadway gösterisiyle geçen hafta yapılan 2024 Tony Ödülleri'nde 'En İyi Müzikal' seçildi. 49 yaşındaki Angelina Jolie'nin yapımcı, 15 yaşındaki Vivienne'in yapım asistanı olduğu müzikalin ödül aldığı geceye anne - kız birlikte katıldılar.

        İkilinin kazandığı ödül sonrası, Angelina Jolie'nin ünlü bir oyuncu olan 85 yaşındaki babası Jon Voight, kızıyla ve torunuyla gurur duyduğunu belirten bir açıklama yaptı.

        TMZ'ye konuşan Jon Voight; "Vivienne ile çok gurur duyuyorum. Angie ile çok gurur duyuyorum. Çünkü o çocuklarını istedikleri şeyleri yapmaları için cesaretlendirmeye çalışıyor" dedi.

        Jon Voight ayrıca kızıyla hazırladığı Broadway gösterisine kendisini ikna eden ismin Vivienne olduğunu da anlattı. Voight, torunu Vivienne'in yapımcılık alanında bir kariyer yapabileceğine inandığını söyledi: Bu eserin yönetmenleri onun yetenekli olduğunu söyledi. Kendine has bir bakışı var.

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        #Jon Voight
        #Angelina Jolie
        #vivienne jolie pitt

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