"APTAL GELDİM, APTAL GİDİYORUM"



Anderson’ın kendisine telefonda evlenme teklif ettiğini belirten Peters, “Bana o mesajı attığında hayallerim gerçekleşiyor sandım. Aslında bir başkasıyla nişanlıydım ama kabul ettim. Onun için her şeyi bıraktım ve aldığım teşekkür de bu oldu. Dünyaya aptal geldim, aptal gidiyorum” ifadelerini kullandı.