'Joker 2' oyuncusu Tim Dillon: Şimdiye kadar yapılmış en kötü film

Tim Dillon, 'Joker 2' hakkında konuşmasını şöyle sürdürdü: Hiçbir konusu yok. Çekimlerde oturuyorduk, ben ve diğerleri filmde Arkham Asylum'da çalıştığımız için güvenlik kıyafetleri giymiştik. Ben onlara 'Bu ne böyle?' diyordum. Onlar da 'Bu çok fena patlayacak dostum' diyorlardı. Ben de 'Bu gördüğüm en kötü şey' dedim. Öğle yemeğinde bundan bahsederek 'Filmin konusu ne? Bir konu var mı? Bilmiyorum, sanırım hapishanede kadına aşık oluyor' diyorduk. Nefret edilecek bir şey bile değildi. O kadar korkunç.