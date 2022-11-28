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Johnny Depp 60.yaşını İstanbul'da kutlayacak

Eski eşi Amber Heard'le olaylı boşanma davası tüm dünyada günlerce manşetlerden düşmeyen ünlü aktör Johnny Depp, doğum gününü Türkiye’deki hayranlarıyla kutlayacak. 9 Haziran doğumlu olan Depp, 10 Haziran 2023 akşamı İstanbul’da konser verecek.

Giriş: 28.11.2022 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Johnny Depp konser için İstanbul'a geliyor


Karayip Korsanları, Çarli'nin Çikolata Fabrikası, Arizona Rüyası, Donnie Brasco, Alis Harikalar Diyarı'nda-Aynanın İçinden, Fantastik Canavarlar gibi filmleriyle Hollywood'un en iyi oyuncuları arasında gösterilen Johnny Depp İstanbul'a geliyor.
Washington Post için yazdığı bir makale nedeniyle eski eşi Amber Heard'a açtığı dava ile dünya gündeminden düşmeyen Depp, doğum gününde Türkiye yolunda olacak. 9 Haziran 1963 doğumlu olan ünlü oyuncu yeni yaşını 10 Haziran 2023 akşamı İstanbul’da vereceği konserde kutlayacak.

Joe Perry, Johnny Depp, Alice Cooper
Joe Perry, Johnny Depp, Alice Cooper

Johnny Deppile beraber rock müziğinin efsane isimleri Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan 'Hollywood Vampires', ilk büyük dünya turneleri "Hollywood Vampires Live Tour" kapsamında NEO Events organizasyonuyla katkılarıyla LifePark İstanbul sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Depp, doğum gününde şarkılarını 12 bin kişilik dev bir koroyla birlikte söyleyecek.

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