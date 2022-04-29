Amber Heard'e 2 milyonluk şok!

"KİŞİLİK BOZUKLUĞU VAR"

Ayrıca Depp'in hukuk ekibinin tanığı olarak, klinik ve adli psikolog Dr. Shannon Curry de ifade vermişti. Curry, mahkeme heyetine, Heard'ün ruhsal durumunu değerlendirdi ve yıldızın iki ayrı kişilik bozukluğu olduğunu söylemişti. Dr. Shannon Curry'nin ifadesine göre, Amber Heard'de hem Borderline Kişilik Bozukluğu hem de Histriyonik Kişilik bozukluğu bulunuyor. Uzmanın anlattığına göre bu ikisine sahip kişiler sık sık duygusal dalgalanmalar yaşıyor ve dikkat çekmek için büyük çaba harcıyor.

Curry'nin değerlendirmesine göre, Amber Heard'ün, Bipolar Kişilik Bozukluğu sorununun altında, terk edilme korkusu yatıyor. Bunu önlemek için de "umutsuz" girişimlerde bulunuyor. Uzmana göre, bunlar çok uç noktada davranışlar da olabiliyor.