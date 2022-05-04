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Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp, giysilerini yırttı!

Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 'iftira' davası sürüyor. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın dünkü duruşmasında aile içi şiddet konusunda uzman olan klinik ve adli psikolog Dr. Dawn Hughes, Depp'in eski eşine uyguladığını ileri sürdüğü cinsel şiddet örneklerini sıraladı

04.05.2022 - 16:01 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Johnny Depp'in (58) kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'e (36) karşı açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Duruşmaların ilk haftasında Depp ve tanıkları dinlenmişti. Şimdi ise sıra Heard'e geldi. 

  • ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın dünkü duruşmasında, aile içi şiddet konusunda uzman olan klinik ve adli psikolog Dr. Dawn Hughes konuştu. Onun tanıklığı sırasında Amber Heard'ün zaman zaman gözlerini kapadığı ve gözyaşlarına boğulmanın eşiğine geldiği görüldü.

  • 'CİNSEL ŞİDDET' İDDİASI

    Dr. Dawn Hughes, kadınların şiddet içeren bir ilişkiye aslında doğru nedenlerle başladığını ama zaman içinde partnerlerinin değişip dönüştüğünü savundu. New York'ta yaşayan ve çalışan Hughes, Amber Heard'ün, eski eşi Johnny Depp tarafından kendisine uygulandığını ileri sürdüğü cinsel şiddet örneklerini sıraladı. 

  • "YATAĞA FIRLATIP, GİYSİLERİNİ YIRTTI"

    Dr. Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattıklarından yola çıkarak ikili arasında yaşananları ifade etti. İleri sürdüğüne göre Johnny Depp, alkol ya da uyuşturucu etkisi altındayken Heard ile zorla birlikte olmak istiyordu. Buna göre bir keresinde aşırı alkollü olan Depp, Amber Heard'ü yatağa doğru itti ve üzerindeki gece elbisesini çıkarıp onu ilişkiye zorladı. Hughes'un iddiasına göre bu tür cinsel şiddet örnekleri birkaç kez yaşandı. Uzman doktor, bunların "sevgi dolu" değil, "Depp'in baskın olduğu anlar" olduğunu söyledi. 

  • Dr. Dawn Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattığı bir başka olayı da duruşmada dile getirdi. Buna göre Depp, yine sarhoş olduğu bir anda parmaklarını kullanarak eski eşinin bedeninde uyuşturucu aradı. Ve yine iddiaya göre Johnny Depp bunda bir sorun olmadığını düşünüyordu.

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