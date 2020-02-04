Amber Heard’ün, Johnny Depp’e fiziksel şiddet uyguladığını itiraf ediyor gibi duyulduğu ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından İngiliz yayın kuruluşu Mirror’a konuşan avukat Adam Waldman, Amber Heard’ün Depp'e ‘seri olarak şiddet uyguladığını’ ve bunun üstünü örtmek için ‘ayrıntılı şiddet planını uydurduğunu’ ifade etti.