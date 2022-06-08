Hussain, restorandaki aşçıların Depp ve grup için başlangıç olarak şiş kebap, tavuk tikka ve tandoori karidesleri hazırladığını söyledi. Ana yemek olarak da tereyağlı tavuk, paneer tikka masala, kuzu karahi ve kral karides bhunadan oluşuyordu. Tüm yemeklere pilav ve salata eşlik etti. Geleneksel Hint tatlılarını tercih etmeyen Depp, yemeğini panna cotta ve cheesecake ile bitirdi. Depp'in o gece için yaklaşık 50 bin sterlin (1 milyon TL) ödeme yaptığı belirtildi.