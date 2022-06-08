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Johnny Depp, Amber Heard'a karşı kazandığı davayı kutladı! - Günün Magazin Haberleri

Johnny Depp, Amber Heard'e karşı kazandığı davanın zaferini kutladı

Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 'iftira' davasını kazanan Johhny Depp, zaferini İngiltere'deki bir restoranı kapatarak kutladı. Ünlü aktörün, 20 kişilik arkadaş grubuyla eğlendiği gece için yaklaşık 50 bin sterlin (1 milyon TL) ödeme yaptığı ifade edildi

08.06.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, geçtiğimiz hafta kararını açıklamıştı. 

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, ünlü aktörü haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

  • Tüm dünyanın konuştuğu dava sonrası İngiltere'ye giden Depp, zaferini Birmingham'daki bir Hint restoranında arkadaşlarıyla birlikte kutladı. 

  • Ünlü aktöre, müzisyen arkadaşı Jeff Beck ve yaklaşık 20 kişi daha eşlik etti. Grup, kendileri için özel olarak hazırlanmış Hint yemeklerinden oluşan bir ziyafetin tadını çıkardı.

  • PERSONEL GİZLİLİK TAAHHÜDÜNDE BULUNDU

    Beck'in turnesine katılmak için İngiltere'ye giden Johnny Depp'in partisi, geçtiğimiz pazar günü 19.00 sıralarında başladı. Depp, ziyareti hakkında gizlilik taahhüdünde bulunan personel ve onların arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Restoran, diğer tüm müşterilere kapatılırken, Depp ve grubuna mekanın tamamı verildi. Ekibin, gece yarısı civarında mekandan ayrıldığı belirtildi.

  • "GÜVENLİK ELİBİ RESTORANI KONTROL ETTİ"

    Restoranın operasyon direktörü Mohammed Hussain, MailOnline'a konuştu. Hussain, "Pazar öğleden sonra birdenbire Johnny Depp'in bir grup insanla yemek yemek istediğini söyleyen bir telefon aldık. Başta şaşırdım. Dalga geçildiğini düşündüm. Ama sonra güvenlik ekibi geldi ve restoranı kontrol etti." dedi. 

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