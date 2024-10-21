John Wick filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Sevilen film serisi John Wick, ilk filmi ile 21 Ekim Pazartesi akşamı sinemaseverlerin evine konuk oluyor. Derek Kolstad tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski ve David Leitch oturmaktadır. Film evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan intikamını konu alır. Peki, John Wick filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar...
- 1
John Wick filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2014 yılında gösterime giren film, bir tetikçinin intikamını konu almaktadır. Başrolünü Keanu Reeves üstlendiği John Wick aksiyon ve gerilim türünde bir filmdir. Peki, John Wick filminin konusu nedir? John Wick filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...
- 2
JOHN WICK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür.
- 3
Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.
-
- 4
JOHN WICK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Keanu Reeves
Michael Nyqvist
Alfie Allen
Willem Dafoe
Bridget Moynahan
Adrianne Palicki
John Leguizamo
Ian McShane