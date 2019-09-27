27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
John Wick, 2014 yılında yayınlanan Amerikan aksiyon filmidir. Chad Stahelski ve David Leitch tarafından yönetilmiş, baş rolünü Keanu Reeves'in canlandırmıştır. Evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan senaryoyu işlemektedir. 10 Şubat 2017 tarihinde John Wick: Bölüm 2' yayınlandı.
İşte John Wick filmini konusu ve oyuncuları...
JOHN WICK FİLMİNİN KONUSU
John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür.
Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.
JOHN WICK FİLMİ OYUNCULARI
Orjinal Adı: John Wick
Yönetmen : Chad Stahelski
Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen
Türü: Macera, aksiyon
Yapım Yılı: 2014 - ABD
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