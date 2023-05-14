"OĞLUM BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİRDİ"
Hollywood yıldızı John Travolta, oğlu Benjamin'in ona 30 yıl önce olan şeyleri hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunu belirtmişti. John Travolta, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: Ona 'Evet' dedim. O da bana, '30 yıl çok uzun gibi mi görünüyor?' diye sordu. 'Evet' dedim. Bana, 'Hayatında yaşayacağın 30 yıl daha olduğunu düşünmüyor musun?' diye sordu. 'Evet, düşünüyorum. En az 30 yılım daha var.' dedim. O da 'Bunda sorun ne?' dedi. Bu, 10 yaşındaki birinin bana anlattığı bir şeydi. Benim bakış açımı değiştirdi.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram