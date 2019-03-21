Google kullanıcıları ana sayfalarında Johann Sebastian Bach sürpriziyle karşılaştı. Alman kökenli ünlü barok besteci Bach, dünyanın en popüler arama motoru Google'a Doodle oldu.

Kullanıcılar Johann Sebastian Bach’ın doğum gününe hazırlanan özel Doodle'a büyük ilgi gösteriyor. Peki büyük müzisyen Johann Sebastian Bach kimdir? Bach, neden Doodle oldu? İşte detaylar...

JOHANN SEBASTIAN BACH KİMDİR?

Dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi Johann Sebastian Bach, 21 Mart 1685 tarihinde Almanya'nın Eisenach kentinde dünyaya geldi.

Bach köklü Alman stillerini özellikle İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimlerin, formların ve yapıların adaptasyonu ve kontrpuan, armoni, müzikal motiflerin organizasyonundaki ustalığıyla geliştirdi.

Bach’ın besteleri Brandenburg Konçertoları, Goldberg Varyasyonları, Si minor Missa, 2 Çile, ve 200 tanesi günümüze kadar ulaşmıştır. Sanatçının eserleri, 300’den fazla kantatayı kapsamaktadır.

Bach’ın müziğine teknik hakimiyeti, artistik güzelliği, entelektüel derinliği sayesinde büyük saygı duyulmuştur.

Bach 19. yy.’da müziğinin tekrar çalınmaya başlaması ve ilginin tekrar canlanmasına kadar kendi döneminde büyük bir besteci olarak bilinmemiş ancak kendisine bir orgcu olarak büyük saygı duyulmuştur. 19'uncu yüzyıldan günümüze, gezegenimizin en büyük bestecilerden biri olarak kabul edilir.

BACH NEDEN DOODLE OLDU?

Dünyanın en popüler arama motoru Google, 21 Mart 1685 tarihinde doğan ünlü barok besteci ve orgcu Bach'ın 334'üncü doğum yılını kutlamak için Doodle hazırladı. Hazırlanan özel Doodle’da kullanıcılar notalarla armoni oluşturarak beste hazırlayabiliyor. Johann Sebastian Bach'ın Doodle'ı büyük ilgi görüyor.