Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün de transfer etmek istediği öne sürülen İngiliz file bekçisi Joe Hart, İngiltere'de kaldı.

Londra ekiplerinden Tottenham Hotspur, Joe Hart transferini resmen açıkladı. Tottenham'dan yapılan açıklamada 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.