11 Eylül: ABD Başkanı Joe Biden’dan birlik mesajı

BBC’nin aktardığı habere göre, 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünde yayımlanan videoda, hayatını kaybeden 2 bin 977 kişi saygıyla anıldı.
Biden, satır aralarında, saldırılara ilk etapta müdahale eden acil durum çalışanlarını vurguladı ve "Bundan sonraki dakikalar, saatler, aylar ve yıllar içinde hayatlarını riske atan ve hayatlarını kaybeden herkesi onurlandırıyoruz." dedi.
Cumartesi düzenlenecek anma etkinlikleri öncesi Joe Biden "Ne kadar zaman geçerse geçsin, anmalar sanki haberi daha birkaç saniye önce almışsınız gibi her şeyi acı bir şekilde geri getiriyor." dedi.
İnsan doğasının karanlık gücünü tanıdıklarını ve Müslüman Amerikalılara karşı korku ve öfke, kızgınlık ve şiddeti de gördüklerini ekledi. Biden, ABD’nin ulusal birliğinin ABD'nin en büyük gücü olarak kaldığını yineledi.
“ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİYE OLAN İNANCIMIZ SARSILMADI”
BBC’nin aktardığı haberde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 11 Eylül terör saldırılarına ilişkin ifadeleri yer aldı.
Johnson, “Saldırılar, özgürlük ve demokrasiye olan inancımızı sarsmadı" açıklamasında bulundu. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler arasında 67 Britanyalı vardı.
NE OLDU?
El Kaide sorumlusu Usame Bin Ladin'in üstlendiği bilinen terör saldırısı, ABD'nin doğu kıyısında uçmakta olan dört uçağın saldırganlar tarafından kaçırılması ile birlikte New York ve Washington'da simgeleşmiş binalara saldırı için kullanıldı.
Uçaklardan ikisi ise New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları olan İkiz Kuleler'e çarptı.
ABD'nin başkenti Washington DC'nin hemen dışında başka bir uçak Pentagon'a çarptı ve dördüncü bir uçak, yolcuların karşılık vermesinin ardından Pensilvanya'da bir tarlaya düştü.
ABD’NİN AFGANİSTAN’DAN ÇEKİLMESİ
Cumartesi düzenlenecek anma töreni, ABD’nin Afganistan’da varlığının sona ermesiyle birlikte yaşanan süreçte, son haftalarda sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Joe Biden için zor bir dönemde gerçekleşmiş olacak.
ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların 20.yıl dönümüne girerken Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanacağı sözünü vermiş ancak Taliban'ın ülkeyi ele geçirme olasılığı olmadığını vurgulamıştı.
Kaynak: BBC
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