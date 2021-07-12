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Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı - Magazin haberleri

Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı

2021 Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu ve model Jodie Turner-Smith, talihsiz bir olay yaşadı. Smith, mücevherleri çalındığı iddiasıyla geçtiğimiz gün polise şikayette bulundu

12.07.2021 - 12:57 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2021 Cannes Film Festivali, oyuncu Jodie Turner-Smith (34) için stresli geçti. Rol aldığı son filmi 'After Yang'in prömiyeri için Cannes Film Festivali’ne katılan Turner-Smith'in mücevherleri çalındı.

  • İngiliz oyuncu, geçtiğimiz gün polise şikayette bulundu. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Jodie Turner-Smith, "Cannes'daki son günümün 2,5 saatini polis merkezinde geçireceğimi düşünmezdim ama maalesef buradayım." ifadelerini kullandı.

  • Yerel kaynaklara göre; İngiliz oyuncunun çalınan mücevherleri 10 binlerce euro tutarındaydı.

    Fransız Nice Matin gazetesinin haberine göre; Jodie Turner-Smith'in festival boyunca kaldığı otel odasında herhangi bir zorlama bulunmadığı tespit edildi. Hırsızlık iddiasıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

  • GEÇEN SENE ANNE OLDU

    Öte yandan 2019 yılında oyuncu Joshua Jackson ile nikah masasına oturan Jodie Turner-Smith, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini kucağına almıştı. Çift adına açıklama yapan bir sözcü, "Hem anne, hem de bebek mutlu ve sağlıklı" ifadesini kullanmıştı.

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