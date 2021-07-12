GEÇEN SENE ANNE OLDU

Öte yandan 2019 yılında oyuncu Joshua Jackson ile nikah masasına oturan Jodie Turner-Smith, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini kucağına almıştı. Çift adına açıklama yapan bir sözcü, "Hem anne, hem de bebek mutlu ve sağlıklı" ifadesini kullanmıştı.