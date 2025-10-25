Joao Pereira: Rakibimiz bizden iyiydi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu.

Pereira, "Rakibimiz bizden daha iyi oynadı ve kazandı. Tebrik etmek istiyorum. Bizim için iyi maç olmadı. Maçta hoşuma itmeyen bazı anlar vardı. Hem kenar ortalarında hem de ikinci toplarda Göztepe maçında çok iyiydik. Ama bugün yapamadık ve ikinci gol yedik. Her zaman derim; oyun mantalitemiz her zaman yüksek olmalı. Bugün yeterince yüksek değildi o yüzden 2 gol yiyip maçı kaybettik. Futbolda böyle sonuçlar olabiliyor. Çünkü 3 ihtimal var. Kazanır, kaybeder veya berabere kalırsınız. Bugün kaybettik çünkü doğru şeyler yapamadık. Ama bu mağlubiyetin bizi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Çalışmaya ve gelişmeye devam edecek, yolumuza devam edeceğiz. Lige kötü başlamıştık ilk maçta Rize'ye karşı oynayıp berabere kalmıştık. 2. maçta Eyüpspor'a karşı oynadık, iyi olmamıza rağmen kaybettik. Sonrasında ise iyi maçlar çıkardık, iyi seri yakalamıştık. Bugün ise iyi günümüzde olmadığımızı söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"BAHANE YOK. İYİ DEĞİLDİK VE KAYBETTİK"

Az pozisyona girmelerini ve Kocaelispor'un oyununu yorumlayan Pereira, "Kocaelispor'un iyi takım olduğunu oyuncularıma söylemişim. Taraftarı önünde iyi oynayan bir takım. Hazırlıklıydık ama bugün iyi oynayamadık. Top bizdeyken iyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Bizim içim kötü bir gündü. Bazen bazı hocalar hakemden ya da penaltıdan dolayı bahane uydurup maç kaybettiğini söyleyebiliyor. Ama ben bunu demiyorum. Bugün iyi değildik ve maç kaybettik" diye konuştu.

"BİR MAÇTA KAZANINCA SÜPER OLUNMUYOR. BU BİR SÜREÇ"

Alanyaspor'un galibiyet istikrarıyla ilgili soruya ise Pereira, "Alanyaspor'un bir kaybedip bir kaybetmediğini düşünmüyorum. İlk defa bir maç kazanıp sonraki maçı kaybettik. Sezonun ilk maçlarında Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Konyaspor'a karşı oynadık. Fikstür açıklandığında herkes zor maçlar olduğunu, kaybedeceğimizi söyledi. Ama bu maçlarda iyi performanslar gösterdik. Bir maçta iyi oynadığımızda insanlar Alanyaspor'un süper takım olduğunu söyledi. Bu böyle bir şey değil. Bir maçla olmuyor. Bu bir süreç ve çalışarak zamanla gelişiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hakem kararlarıyla ilgili soruya deneyimli çalıştırıcı, "Hakemin verdiği karar var ve işin içinde VAR da vardı. Bugün Alanyaspor için iyi ya da kötü karar alabilir. Yarın da başka takım için bu olabilir. Bugün kazanamadıysak iyi oynayamadığımız için kazanamadık. Biz oyunumuzu geliştiriyoruz. Bugün rakibimiz bizden daha iyi olduğu için kazandı. Bunu bir karara ya da penaltıya bağlayamayız. Maç kazanmak için 90 dakika iyi oynamak gerekiyor. Ben Sporting'deyken 0-0 berabere kaldık. Oyuncumuz gol attı ama hakem düdük çaldı ve penaltı verdi. Gol atmamıza rağmen. Sonra VAR'a gittiler. Penaltı iptal, gol de aynı zamanda iptal ve topu rakibe verdiler. Deplasman maçıydı, döndüğümüzde beni gönderdiler. Belki o hakem yüzünden oldu. Ama hakemlerle ilgili o yüzden konuşmuyorum. Ben Türkiye'deyim, burada yaşıyorum. O hakeme ne oldu. Devam ediyor. O yüzde hakemlerle ilgili konuşmayacağım" dedi.