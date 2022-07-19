Fenerbahçe, Joao Pedro'nun transferinde mutlu sona ulaştı! Brezilya asıllı İtalyan yıldızın menajeri geçen günlerde İstanbul'a gelmiş ve sarı-lacivertli yetkililerle masaya oturmuştu. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle el sıkışmasının ardından Joao Pedro'yu İstanbul'a çağırdı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Joao Pedro ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı ve toplamda Cagliari'ye 6,5 milyon Euro ödeneceği; oyuncuya ise üç yılda 7,7 milyon Euro garanti ücret verileceği öne sürülmüştü.