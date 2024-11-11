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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Joao Mario'lu oyunda kayıplar sürüyor - Beşiktaş Haberleri

        Joao Mario'lu oyunda kayıplar sürüyor

        Joao Mario'nun gelişinin ardından Beşiktaş'taki rolü üzerine belirsizlikler sürerken siyah-beyazlıların puan kayıpları da devam etti.

        Giriş: 11.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:50
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        Joao Mario'lu oyunda kayıplar sürüyor
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        Süper Lig'e bu sezon 3'te 3'le giriş yapan Beşiktaş, 4 Eylül'de ise Benfica'dan Joao Mario'yu transfer ettiğini duyurmuştu.

        Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, o dönem Angelo Gabriel başta istediği isimlerden olumlu yanıt alamazken asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen kanatta da forma giyen Joao Mario'da karar kılındı.

        Portekizli futbolcu, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkarken sağ kanatta başladığı maçta sonra Rashica ile değişip sol kanata, ikinci yarının ortalarında ise orta alana geldi.

        Joao Mario'nun ilk çıktığı maçta 10 kişi de kalan rakibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sonrasında önemli kayıplar yaşadı.

        Oyundaki rolü konusunda maçların başlangıcında ve devamında değişimler sürekli süren Joao Mario'nun bu sezon ligde 11 başladığı 6 maçta Beşiktaş, sadece Eyüpspor ve Kayserispor'u yenerken Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında golsüz berabere kaldı.

        Beşiktaş, Galatasaray derbisinde ise rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

        Joao Mario, Başakşehir maçına da sağ kanatta başlarken 86 dakika sahada kalıp yerini Salih Uçan'a bıraktı.

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