Fenerbahçe, genç oyuncu yatırımına devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde Benfica'dan 15 yaşındaki İsak Vural'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipten bir hamle daha geldi.

Güney Kore basını, Fenerbahçe'nin Jeonbuk Hyundai'nin 18 yaşındaki oyuncusu Jin-ho Jo'yu transfer ettiğini duyurdu.

'Harika çocuk' olarak nitelendirilen Jin-ho Jo'ya Almanya, Portekiz ve Danimarka'dan da teklifler geldiği ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi.